12/17 各報重點新聞一覽

2018-12-17 06:30

自由時報

一旅外民眾欠2.5萬健保費 返台耗費72萬醫療資源

蔡英文政府2016年上任全面廢除健保鎖卡制度確保弱勢就醫，但近期一名旅外工作的國人返台發現健保卡遭鎖卡無法看病；衛福部表示，因旅外國人欠健保費仍回國使用醫療資源，甚至有人一年用掉70幾萬元，所以先鎖卡，付清保費即可解卡。

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因應中國宣傳「中國台北」 外交部建議避用中華台北

台灣團體從事國際活動常受中國打壓，外交部近期發布名稱處理原則，強調對外優先使用正式國名「中華民國」或「中華民國台灣」，絕不接受「中國台灣」、「中國的一省台灣」或「中國台北」等貶低我國家地位的名稱。外交部也說，因為中國在國際間將「中華台北」（Chinese Taipei）扭曲為「中國台北」，建議儘量避免使用。

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運送金紙恍神》撞4輛法拉利 恐賠1200萬維修費

在燒烤店上班的20歲林男與母親相依為命，昨清晨他開廂型車，協助母親的金紙店送貨，不料行經新北市石碇區，一個恍神連續擦撞停路邊的4輛法拉利超跑，其中3輛出現車身凹陷、尾翼毀損、車尾凹陷等車損，粗估維修費達1200萬元。

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蘋果日報

連鎖店 王老吉爆欠薪2月 中國百年涼茶 台90員工「心涼」

再1個半月就要過農曆年了，當大家都在盤算年終獎金時，王老吉涼水舖員工卻滿臉愁容，他們從10月起被公司拖欠薪水，有員工苦到付不出房租，甚至店內原物料也供應不足，「賣到沒茶葉可煮」。房東還打電話催討店租，經營危機浮現；北市勞動局表示，今會確認了解，視情形進行調解或勞動檢查。

游批卓為代理人 對蔡唯命是從「中生代保皇 綠會沉船」

總統蔡英文在九合一選舉挫敗後請辭民進黨主席，黨內中生代菁英聯合推出行政院秘書長卓榮泰參選，將和台灣民意基金會董事長游盈隆爭逐主席職務。游昨砲轟綠營敗選是因蔡中央執政不佳，中生代卻打出團結秀，若大家這樣保皇，2020蔡選總統，「民進黨這艘船就會沉了！」一場主席選戰儼然成為保皇、非保皇之爭。

聯合報

促轉會要建轉型正義資料庫 終結「沒有加害者」

行政院促轉會今天將舉行記者會，公布半年任務進度報告。其中較引人矚目的，包括建置「台灣轉型正義資料庫」，整合檔案局與國家人權博物館的檔案與資料，讓民眾可以檢索查閱，瞭解各案件的加害程序與參與者，以終結「只有被害者，沒有加害者」的現象，預計明年底完成。

近200國終達共識 巴黎氣候協定細則拍板

為期兩週的「聯合國氣候變遷框架公約」第24次締約國會議（COP24）15日在波蘭礦業城市卡托維茨閉幕，近兩百個國家的代表就「巴黎氣候協定」施行細則達成共識。紐約時報和BBC等媒體指出，這次會議讓巴黎協定能夠存活且落實。

中國時報

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－公保費率調降

年金改革讓軍公教人員抱怨「繳多領少」，考試院和行政院會商後確定，公教人員公保提撥費率明（2019）年元旦起全面調降，不適用年金的公教人員從8.83％調降為8.28％；適用年金的私校教師等人員，從13.4％調降為12.53％，每月約可少繳21元到189元，約有58萬人受惠。

彰化爆禽流感 撲殺近7000土雞

近日國內對非洲豬瘟防疫升溫，官員更直言，深恐國民美食滷肉飯受疫情入侵影響，但一直未從台灣絕跡的禽流感，不時仍有疫情傳出，彰化日前更爆發入冬後首例H5N2亞型高病原性禽流感，撲殺近7000隻土雞。

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