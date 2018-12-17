發明複製貼上功能文字處理器 貝雷辛病逝

2018-12-17 00:22

〔中央社〕電腦先驅貝雷辛本週辭世，她最為人知的壯舉就是發明第一台電腦化的文字處理器，首次完成編輯、刪除、複製及貼上功能。她也是其他創新電腦化系統的設計者，例如機票訂票系統。

新聞資訊網站「科技藝術」（Ars Technica）報導，貝雷辛（Evelyn Berezin）1925年出生在紐約市一個來自俄羅斯的猶太移民家庭，她閱讀哥哥的科幻小說後，開始對物理產生興趣。

貝雷辛在紐約大學（New York University）取得物理學士學位，並於1950年代和60年代設計早期的電腦化系統。

在生涯的初期，她在電晶體誕生帶來的創新風潮中工作。

根據電腦歷史博物館（Computer History Museum），她早期的成就之一，就是為聯合航空（United Airlines）設計機票訂票系統，「服務全美60座城市，只需一秒鐘的反應時間，中央系統11年運作無失常」。

1968年，貝雷辛發明第一台電腦化的文字處理器，當時IBM已生產較落後的文字處理器幾年了，她是第一位使用半導體晶片讓文字處理真正電腦化，效率非IBM所能企及。

貝雷辛的文字處理器最初版本沒有螢幕，外觀有如現代洗衣機或乾衣機一般大小，經過反覆改良後才有螢幕顯示和其他設計上的改善。當然，這和我們今日使用的個人電腦軟體解決方案，兩者差距仍無法以道里計。

貝雷辛的電腦化文字處理器問世，直接訴諸當時從事祕書工作的女性。起初它讓祕書的工作大為減輕，但終究使得祕書的重要性大幅降低。

貝雷辛後來籌組Redactron Corporation，生產和銷售自己發明的電腦化文字處理器，協助改變了辦公室的風貌。

當英特爾（Intel）無法提供合適的矽晶片，Redactron決定自行設計和生產。Redactron在7年之間賣了大約1萬台電腦化文字處理器。Redactron直接和IBM競爭，最終被Burroughs Corporation收購。

貝雷辛職業生涯後期變身創業投資家。2006年，她入選長島科技名人堂（Long Island Technology Hall of Fame）。2011年，她入選洛杉磯科技女性名人堂（Women Technology Hall of Fame）。但她的名聲始終不如其他對電腦有類似貢獻的人一樣家喻戶曉。

貝雷辛罹患淋巴癌，選擇不治療，本月8日病逝紐約，享壽93歲。

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