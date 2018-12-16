今年最後8萬噸「威士特丹號」豪華郵輪造訪高雄

2018-12-16 22:34

〔記者張忠義／高雄報導〕今年度最後1艘造訪高雄的國際豪華郵輪「威士特丹號」，今天上午搭載近2000名旅客航抵高雄港第9號碼頭泊靠，短暫靠岸8小時黃金時間內，可為高雄創造至少20萬美元的觀光產值，並在晚間六點離港前往下一站馬尼拉。

「威士特丹號」是荷美集團旗下的豪華郵輪，船長290米、重達8萬2348噸，高雄市政府為接待這批旅客的觀光行程，也特別規劃一日遊套票行程，搭配文藻外語大學的蓮池潭深度導覽活動，不僅讓旅客有機會飽覽蓮池潭自然風光，還能在古色古香的孔廟觀賞八佾舞並親自參與春聯揮毫活動，感受高雄在地特色風情與中華古典文化之美。

高雄市政府積極推動發展高雄港為國際觀光郵輪港，希望吸引更多郵輪航商將高雄納入國際航線的固定航點，而「威士特丹號」是今年靠泊高雄港的54艘次國際郵輪最後一艘次，估計可為高雄創造至少20萬美元觀光產值，並在晚間六點離港前往下一站馬尼拉。

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