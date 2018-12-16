桃園市大溪、八德的落羽松祕境開始紅了 遊客也來了…

2018-12-16 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕在冷空氣助陣下，桃園市大溪區落羽松路、八德區霄裡的私人落羽松秘境開始由綠轉紅！這兩處遊客最愛拍照和打卡的熱門景點，近3年在IG、FB洗版爆紅後，這個秋冬不可錯過的限定美景，觀賞人潮從未減少過。

不過，往年有遊客誤踩落羽松氣根、影響生長，或車輛亂停、垃圾亂丟的亂象，曾造成遊客和居民發生口角衝突，遊客來了，也讓兩地居民繃緊神經。

大溪區公所去年將落羽松遍佈的「瑞福東路」改名為「落羽松路」，落羽松路前身為石園路558巷，是16年前由桃園升格前的大溪鎮公所辦理新闢這條通往員林路的替代道路時，前鎮長曾榮鑑順勢種植兩排約300棵的落羽松作為行道樹，不到1公里長的落羽松大道，每逢秋冬松葉開始掉落形成「落羽」美景，吸引遊客駐足，星期假日車水馬龍。

大溪區公所考量落羽松路的落羽松氣根，被周邊柏油路侷限生長空間，今年上半年雇工刨除氣根邊柏油，改用透水性好的材質，並種植桂花、茶花、杜鵑花等灌木植物，增加整體美觀；由於落羽松路幅不寬，建議在入口180公尺的中科院停車場，或是石園路邊停車，再步行進入參觀。

位於茄苳溪畔、沿著霄裡大池旁步道前行的八德落羽松森林，屬於私人苗圃，近3000棵落羽松拔地而起，形成獨特的壯觀景象，有別於大溪落羽松路「小而美」的宜人風光，這裡是桃園某建設公司老闆16年前向黃姓女地主承租近3公頃的土地並栽種落雨松，3、4年前，有人因緣際會利用空拍機拍到這整座落羽松森林並發佈到網路而爆紅。

這兩天往落羽松森林祕境的浮筧街及龍南路429巷隨著大量人車進入，造成產業道路塞車，八德警分局呼籲遊客不要亂停車，儘量把車停在外圍或私人停車場再步行前往，並發揮公德心勿留下垃圾造成地方困擾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/