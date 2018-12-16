超狂直播主慶生 買賓士送粉絲、抽80萬現金

2018-12-16 21:48

〔記者張軒哲／台中報導〕以直播拍賣藝品起家的直播天王林揚竣，被網友稱為「超狂直播主」，每每在直播中送出巨額現金，今日他生日，為回饋粉絲朋友，再展現最狂大手筆，在福容麗寶樂園店與粉絲慶生摸彩，送出80萬現金和市價1百多萬元賓士一輛，最後由一名女童上台抽出賓士車，但幸運兒未在現場，月底前仍可憑劵兌獎。

林揚竣熱心公益，也常捐款助弱勢，這次活動回饋粉絲，只要在這3個月內，有在直播平台購物所換得抽獎券，都有機會抽中賓士A180一輛、抽現金10萬、5萬、1萬共80萬元給數十名粉絲，另林揚竣也請來來辣妹勁歌熱舞，一同和粉絲共進晚餐，場面歡樂。

林揚竣在網路創下不少新紀錄，直播影片在線人數破5萬人、獨樹一格的直播加上霸氣的贈送方式，寫下了台灣網拍產業一頁傳奇史。林揚竣表示，感謝粉絲的愛戴，才有現在的林揚竣直播團隊，這次活動才大手筆送出一台A180賓士全新車與高額獎金，希望跟著他的鐵粉，購物也能玩的開心。

1名抽到現場獎1萬現金的國小女童，最後用幸運之手抽出賓士車得主，但編號10917得主未在現場，這名幸運得主在月底仍可憑劵兌獎。

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