「型農大聯盟」今年企業團購突破百萬元

2018-12-16 22:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局培訓型農，組成「型農大聯盟」行銷，連3年巡迴各大企業，今年選定10家企業，利用員工午休時間，每次10攤展售市集，創造團購業績突破百萬元。

農業局推動「青農返鄉」，迄今培訓「型農」594人，集結小農力量，組成「型農大聯盟」行銷，以實體通路媒合、活動展售、社群行銷網購平台等，多元形式行銷型農大聯盟，更連續3年巡迴各大企業。

農業局今年選定20人，巡迴10家企業，每次以10攤小而美的展售市集，利用午休時間快閃行銷1小時，將產地嚴選的優質農產品，帶入企業品嚐選購，搭配好康優惠，讓上班族一次購足。

值得一提的是，高雄農產品受到企業團購歡迎，包括台灣聯想、南港軟體園區、神腦國際、高雄捷運等，遍及科技、金融、交通業，更進軍福華名品Homia超市，今年創造百萬元銷售業績。

農業局表示，熱銷農產品包括即食雞肉、薑糖、玉荷包香腸等，薑糖去年展售5場銷售5萬元，今年回購率大爆發，還沒展售就成長4倍，最夯的即食雞肉去年展售業績13萬元，今年光回購率就突破30萬元。

農業局表示，聯盟行銷策略彌補原本小農個體戶行銷資源不足的困境，整合發揮團結力量大的精神，集結各家優質產品共同行銷，展售成果大受好評，單筆訂單甚至超過7萬元。

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