小琉球驚見海龜覓食遭包圍 屏縣府：阻擋去路已違法

2018-12-16 21:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球週邊海域至少有200隻保育類的海龜棲息，因為環境相對友善，不少海龜的覓食區域越來越靠近岸際，退潮時常常被烏龍通報為「擱淺」，昨天卻疑似從動口通報升級為「動手」騷擾，有網友在當地臉書社團po文，數名外地客圍在海龜旁不斷指指點點，甚至肖想抬動海龜卻因太重才鬆手，引來居民躂伐，屏東縣政府強調，阻擋海龜去路恐涉違反「野生動物保育法」規定。

有網友今天在臉書社團小琉球聯盟po出相片，指昨天下午3點多在美人洞海域，見到一群人在岸際「包圍」一隻海龜，且還不斷的彎腰伸手，疑似觸摸甚至企圖搬動，推測這批人應該是週末到小琉球遊玩的台灣客，當下雖氣憤卻不知如何檢舉，只能拍照po網。

「哪天不就有人自以為浦島太郎騎海龜？」、「根本霸凌吧」，事件爆發後居民大為光火，小琉球海龜數量多，但保育類動物不該是被隨意把玩的對象，且若是人在水裡移動慢都要讓路給海龜，更遑論人可以輕鬆移動的潮間帶，認為該群環境意識低落的遊客竟然是用阻擋、伸手甚至搬移來對待於岸際覓食的嬌客，非常丟臉，還嗆聲「要肉搜」。

長期關注小琉球海龜生態的「島人工作室」指出，近期常常有人誤以為海龜靠近岸際覓食是擱淺，導致烏龍通報頻傳，就他們觀察，小琉球海龜不論是在岩岸或沙岸都有辦法隨潮水退去，不應干擾海龜覓食，就算是生病或受傷而擱淺的海龜，民眾見狀應依規定通報海巡署或縣府前往救援，沒有相關背景的民眾接近受傷的野生動物，對龜或人都無助益，反而潛藏更大風險。

屏東縣政府農業處呼籲，遊客於浮潛及潛水時請遵守賞龜守則，不餵食、不觸碰、不捕捉、不驚擾、不追逐、不阻擋去路，騷擾海龜將涉及「野生動物保育法」規定，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6至30萬元罰金，小琉球各沙灘也都設有告示，民眾進入潮間帶前應詳閱並遵守，上方亦有通報電話，可通報救傷甚至檢舉如本案中的不良行為。

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