冷氣團報到！明北部晚間下探13度 高屏空品亮紅燈

2018-12-16 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日白天北台灣僅17至19度，中午過後越晚越冷，夜晚溫度則可降至13、14度；各地空氣品質差，高屏地區為「紅色警示」等級，恐對民眾的健康造成影響，建議外出的民眾記得攜帶口罩。

中央氣象局預報，明因水氣較少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部及北部山區仍有小範圍的降雨。台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區則將有8至9級強陣風，提醒欲前往海上作業或海邊活動的民眾注意安全。

「天氣風險公司」預報，此波大陸冷氣團冷空氣屬於乾冷型，明晚間至周二（18日）清晨是最冷的時間，預計將持續影響到下周二（18日）上半天。

氣溫方面，隨著今晚入冬以來第1波大陸冷氣團逐漸南下，明天清晨北台灣最低溫為15、16度，白天高溫回升幅度不大，為17至19度，夜晚則會降至13、14度；中部及花東白天為21至24度，晚間為15、16度；南台灣白天高溫雖有26、27度，但晚上氣溫仍會略降，提醒民眾需注意保暖。

紫外線方面，明全台紫外線指數皆為「中量級」，其中宜蘭縣、花蓮縣、台東縣紫外線指數僅為3，其它地區則皆為4或5級。

空氣品質方面，受大陸冷氣團挾帶境外污染物移入影響，明僅宜蘭、花東及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南以及馬祖、金門皆達「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康；高屏地區則因位於下風處擴散條件偏差，為「紅色警示」等級，對所有族群不健康，建議民眾外出得攜帶口罩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/