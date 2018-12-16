壽山動物園馬來熊倒地吐血！遊客目睹嚇傻 原因令人心疼...

2018-12-16 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄壽山動物園一隻馬來熊日前驚傳吐血，遊客目睹驚慌之餘急拍下，而壽山動物園主任莊絢智則表示，該馬來熊其實是因牙齦下方長腫瘤，才會在進食的時候流血。目前礙於牠已經是30歲的老熊了，若進行手術麻醉反可能有死亡風險，因此只能給予藥物治療。

據《蘋果》報導，台中一名游先生14日和家人到高雄壽山動物園參觀，結果意外目睹園區內一隻馬來熊躺臥在地上，同時嘴巴還吐出濃濃鮮血，嚇得他急拍下照片，想詳細了解馬來熊的狀況。

報導指出，壽山動物園主任莊絢智表示，該隻馬來熊是已經30歲的「雄雄」，並於民國105年被醫生檢查出牙齦處有腫瘤，因此只要是進食或牙齦有受到摩擦都有可能導致流血。無奈的是「雄雄」已經年紀大了，若貿然對「雄雄」進行手術麻醉，牠很可能會死亡，且即便手術成功預後狀況也不佳，因此目前園方只能採取保守的藥物治療。

莊絢智認為，動物的生老病死也富有生命教育的意義，未來會安排工作人員來進行解說，請民眾無須過度緊張。另外，「雄雄」目前正在休養中，未來身體狀況好轉將會讓牠出來曬曬太陽，重新與大家見面。

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