彰化海上研究平台固定樁斷 廠商允賠償漁船受損

2018-12-16 20:29

〔記者黃佩君／台北報導〕媒體報導彰化芳苑鄉漁船疑撞上海中鑽探鋼柱，導致漁船受損，經查證後釐清是力鋼公司承辦台電離岸風場研究工作時，委請環島工程提供海上工作平台，但固定樁斷裂留下的鋼柱。台電發言人徐造華表示，因時序已進入東北季風期，目前暫時無法清除該鋼柱，但目前已安裝警告標示，會在能清除時儘快處理，且環島也允諾將賠償漁民漁船維修及魚網破損等損失。

媒體報導彰化芳苑鄉陳姓漁民之漁船撞上海中鋼柱，導致受損，中央主管機關協同地方清查鋼柱歸屬。徐造華表示，目前初步了解，該鋼柱應是力鋼公司在承辦台電第26號離岸風場的觀測研究工作時，曾委請環島工程公司提供海上工作平台，但因該工作平台固定樁斷裂因而留下鋼柱。

台電也表示，環島工程表示已處理斷裂而留下的鋼柱兩次，但擱淺嚴重目前無法移除，而時序已進入東北季風期，目前暫時無法清除鋼柱，但已安裝警告標示，將待能清除時儘快處理。

而彰化籍八成一號漁船不慎撞到該鋼柱，導致該船管筏破損及漁網損壞，環島公司將表示允諾陳姓漁民提供該漁船維修及漁網破損資料後，賠償其修復金額。

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