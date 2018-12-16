北大武山取消總量管制 山友憂喜參半

2018-12-16 21:20

〔記者李立法／屏東報導〕北大武山進入秋冬登山旺季，2年前實施入山人數總量管制，希望減輕這座屏東聖山環境負荷，因反彈聲浪不小，加上沒有法源依據，林務局決定取消人數限制，將朝提高山友自主管理能力的方向努力，山友中有人予以肯定，有人擔心山林生態將再度受到衝擊。

屏東林管處於2016年7月起限制每日入山人數不得超過152人（包括住宿102人，單攻50人），實施一年後，北大武山登人數從以往每年2萬多人減少近半至萬餘人，不少山友反映登山品質明顯改善，山難救護量也跟著減少。

不過，管措施也引起不小反彈，認為限制登山人數於法無據，剝奪民眾親近山林權利，有人只想經由北大武步道前往檜谷或欣賞半山腰的杜鵑林，並非為了攻頂，卻受到單日50名入山員額的限制，並不合理；林務局於是在去年下半年悄悄鬆綁了單攻人數限制，轉而透過登山團體加強會員及山友自主管理能力。

支持總量管制的山友表示，過去就是沒有限制，旺季假日一天湧入上千人，在山上隨地便溺、製造垃圾的問題備受詬病，就算檜谷住宿及露營區員額有限制，但難保商業團及個人不會利用單攻人數不設限的漏洞投機取巧。

常參與山難救援的林姓消防員表示，以前北大武登人數未設限時，平均每星期都會發生一起救護案件，上山搶救行動勞師動眾且費用可觀，今年新頒布實施的「屏東縣登山活動管理自治條例」才會將北大武山納入管制山域。

屏東林管處表示，檜谷山莊有管理人員進駐，未依規定於事前上網登記者不得入住及紮營，若發現違規，管理員會立即通報並勸導，在登山口把關人員也會先行過濾，但自從取消單攻人數限制後，尚未發現異常。

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