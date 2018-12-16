澎湖海廢創作大賽 創造海廢經濟

2018-12-16 20:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋廢棄物為全球面臨的嚴苛議題，澎湖創客基地為全國首間海洋特色創客基地，舉行一連2天的「澎湖藍色經濟海客松」競賽活動，邀請藝術家以海廢為原料，發想創造經濟價值，這些藝術家還成立兩岸一家「清」海漂「望」鄉協會。

設在澎湖高級海事水產職業學校綜合大樓5樓的澎湖創客基地，號召台灣本島與澎湖的創客，運用創新創意和先進科技改造海洋與生活，藉此提升經濟與環保之間的互利共生及永續經營價值觀，積極推動澎湖創客教育推廣，並深入傳達藍色經濟概念，首次舉辦第一屆藍色經濟海客松。

一連2天的競賽中，各組都使出渾身解數，但在既競又合的微妙關係中，共組了「兩岸一家「清」海漂「望」鄉協會」，原因是在海廢創作過程中，發現澎湖海洋廢棄物高達百分之70來自中國，卻是由澎湖負擔惡果，因此成員們希望透過海廢創作，讓中國付出「代價」買回去當伴手禮，讓海廢回歸源頭。

參賽團體分別為小魚兒、見安、海洋守護、原動力及Ezbthroom等5個團體參與競賽，經澎水校長謝旻淵、澎湖縣藝術聯盟理事長鄭美珠、程創科技總經理王書宏、奕棋科技總經理葉棋揚4位評審的評比，產生第一名為Ezbthroom的一日完工衛浴，第2名為小魚兒的好事花生及佳作原動力的漂流木明信片，並頒發獎狀及獎金。

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