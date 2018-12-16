過敏族當心！大陸冷氣團挾境外髒空氣 明全台空品拉警報

2018-12-16 18:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬首波大陸冷氣團挾北方境外污染物抵台，環保署最新預報指出，17日大陸冷氣團將挾帶境外污染物抵台，17日上午以北台灣影響最明顯，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區以及馬祖、金門空品為對敏感族群不健康的「橘色提醒」；而雲嘉南沿海地區風速偏強，午後易出現揚塵現象，高屏因位於下風處，擴散條件偏差，空品恐亮起紅燈。

台灣颱風論壇臉書專頁也表示，此次冷氣團南下，也把境外髒空氣整個吹下來，這次少了雨水沖刷，髒空氣將紮紮實實的影響台灣，尤其以明天白天影響最劇烈。

環保署表示，依今天下午16時監測結果，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級；高屏空品區為「紅色警示（對所有族群不健康）」等級。

環保署監資處處長張順欽表示，今年首波大陸冷氣團來襲，強度非常強，從觀測資料來看，中國河北省、北京市一帶的霾害今天已抵達江蘇省、上海市，預計明天就會抵達台灣，首當其衝的北台灣地區空品將明顯轉差，接著一路影響到中部及南部地區。

張順欽說，這次境外污染物以PM2.5為主，主要是時序進入冬季，中國北方開始燒煤取暖，加上工業區工廠和汽車排放污染物都隨著這次冷空氣一起南下，且剛下來的冷空氣最髒，預計17日上午北台灣空品就會受影響，17日下半天則影響中南部地區，18日上半天北台灣空品逐漸好轉，南台灣則要到下午影響才會趨緩。

環保署表示，未來一週，台灣主要受到東北風影響，中部以北及東半部地區擴散條件普遍較好。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，並多搭乘大眾運輸工具，以減少污染排放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/