用愛與歡樂送父親走完人生最後一程 糖果老師最感動人的表演

2018-12-16 19:31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕上百名說故事的志工今天化身「紅鼻子小丑」在雲林布袋戲館前廣場快閃表演，指導老師陳秀春帶領大家完成壯舉，才透露父親2天前辭世，雖然看不到表演，但她發願巡迴各養老院演出，用愛與歡樂送父親走完人生最後一程。

雲林縣政府文化處透過「雲林故事蒲公英」計畫培訓說故事志工，今天推出第一場的快閃表演，最小不到3歲、最高齡72歲的上百名大小朋友化身紅鼻子小丑唱唱跳跳，以「散播歡樂、傳遞愛」的精神帶來全場歡樂。

在學校擔任鄉土語言教學的陳秀春，因為她在小學教小朋友時都送糖果，所以自稱是「糖果老師」。她擔任雲林故事蒲公英計畫培訓講師，設計出紅鼻子小丑，因父親住在安養院，正計畫帶著大家到安養院表演，未料父親先辭世讓她哀痛逾恆。

但她為了履行對父親的承諾，仍準備帶藉大家到各地表演，帶給大家愛與歡笑，相信在天上的父親也能看到她的演出，目前已排定的演出日期為12月27日麥寮慈恩護理之家、29日台大雲林分院精神科病房、明年1月5日褒忠三和老人長期照顧中心、1月26日長愛家園育幼園，歡迎大家共襄盛舉。

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