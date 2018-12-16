身心障礙者義賣手做美食 自力盼募長照設備經費

2018-12-16 18:53

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立新苗發展中心長期照顧縣內15歲以上心智、自閉、多重、失智及唐氏症患者，但許多身心障礙者已為高齡長輩，為了使其能在地老化，獲得妥善的照顧，中心輔導院生種植有機蔬菜、雜糧、製作饅頭等，並收集民眾捐贈物資，今早舉辦愛心園遊會，募得6萬元，將投入設置身心障礙者老化專區。

中心主任林金枝表示，目前院生共120人，為了使其能自力更生，並受到妥善照顧，院方積極輔導弱勢院生動手種菜、花生、製作饅頭，並走入社區互動，努力的成果於每天早上假竹南鎮的新苗溫馨小舖販賣，所得則回饋於院生。

但近年來，半數的院生已達到身心障礙的高齡人口標準，因應高齡化需求，許多硬、軟體設備都須跟進提升。中心獲衛福部指定為老化專區，補助一百七十萬添購洗澡床、洗澡椅等長照設備，中心則另須籌措50萬配合款。

為了使院生的努力被社會大眾看見，同時也募得足夠老化專區資金，中心透過園遊會方式，於社區小舖內販賣院生各式手做產品、民眾捐贈物資，今早義賣所得共6萬元，未來將持續舉辦，盼積少成多募集各界愛心，使弱勢身心障礙長輩皆能有所歸依。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/