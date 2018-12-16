創建1甲子大聖殿首建醮 向玉皇宮取香火、迎張天師

2018-12-16 18:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區近來有多座廟宇舉行建醮大典，位於東區立德二路巷內、主祀齊天大聖的大聖殿，今年逢建廟一甲子舉行戊戌年慶成祈安三朝清醮大典。今天廟方建醮人員、會首到開基玉皇宮恭請玉皇上帝香火與張府天師回廟「參醮」。

最近，東區大同路沿線掛起綿延的建醮燈籠與路口牌樓，呈現醮典熱鬧景象，今天廟方1、20位建醮工作人員與各會首們著長袍馬褂一起到北區開基玉皇宮參拜、迎取玉皇上帝的香火，並恭請廣信府張天師神像回到大聖殿。

廟方工作人員表示，大聖殿建廟約一甲子，主祀齊天大聖、配祀李、吳府千歲，廟宇先前歷經3次修建，3年前是第3次修建完工，廟方為慶祝修廟完成，今年決定舉行建廟以來首次慶成祈安三朝清醮，迎取玉皇上帝香火與張天師神像到大聖殿，用意是讓上帝公與張天師參與廟方醮典儀式。

大聖殿預定12月25日舉行普度，明年1月20日送天師後完醮。轄區警方表示，今天廟方神轎、陣頭、建醮人員前往開基玉皇宮及回鑾遶境活動，並無大規模動員，過程平順，沒有民眾反映有困擾問題。

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