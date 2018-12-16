東平國小「鞋盒傳愛」 學童暖心讓舊物發光

2018-12-16 18:26

〔記者陳建志／台中報導〕太平區東平國小為了讓小朋友實踐惜福愛物，發起「鞋盒傳愛」活動，鼓勵小朋友將家裡的舊鞋、舊衣，裝在鞋盒中捐出來，讓非洲的小朋友可以穿上鞋子，免於沙蚤感染，獲得小朋友響應，全校募到近百個鞋盒的禮物，以接力方式送上傳愛之車，將透過社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會送給非洲需要的民眾。

太平東平國小葉聰信校長今天說，耶誕節將至，台灣許多小朋友都能開心收到禮物，瀰漫在歡樂氣氛中，為了讓小朋友在開心之餘，也能發揮惜福、愛物、感恩的「實踐力」，由輔導室發起「鞋盒傳愛」活動，以具體行動關心非洲小朋友。

葉聰信校長說，非洲許多國家因物資缺乏，許多民眾連鞋子都買不起，尤其小朋友赤腳走路，因而染上沙蚤病，造成雙腿腳趾、下肢皮膚發炎、疼痛、搔癢，因此藉由「鞋盒傳愛」活動，鼓勵小朋友將穿不下，但還很新的鞋子捐出來，獲得小朋友熱烈響應。

學校近日將募集的鞋盒，以接力方式傳遞到學校川堂的耶誕樹下，接著送上傳愛之車，將先送到葳格中學進行彙整後，再由社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會送至非洲烏干達，讓烏干達的小朋友也能開心穿上鞋子，免於沙蚤傳染病的威脅。

太平教育發展協會理事長，也是東平國小的前家長會長蔡文華今天說，藉由此活動讓小朋友學到惜福和分享，是很有意義的活動；東平國小自治小市長黃惠瑀也說，之前常聽老師說：「施比受更有福」，參與此活動後，能夠感受將東西和別人分享的快樂，很高興能參與這麼有意義的活動。

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