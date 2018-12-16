「中客不來了」衝擊台灣觀光？ 1張圖打破迷思

2018-12-16 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕2016年民進黨全面執政後，外界普遍認為因其政治立場導致「中客不來了」，嚴重衝擊台灣觀光產業。有網友製表打破迷思，說明中客人均消費力並沒有比別國旅客強。

臉書粉絲專頁「沃草 Watchout」日前貼出歷年來台旅客人數簡圖，數據顯示來台觀光客在近2年不斷成長，來源國也變得多元，認為「台灣觀光業越來越國際化」。不過有不少網友質疑別國旅客沒有中客消費力強，少了中客掃貨式消費，台灣觀光產業必大受衝擊，連帶導致觀光區名產店、民宿等接連倒閉。

對此，沃草14日再貼出簡表回應，根據交通部觀光局統計，2017年來台旅客以來源國和消費項目分類，中國團客每人每日消費額低於日本、韓國及東南亞，顯示中客消費力並非所有來源國最高，打破網友迷思。

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