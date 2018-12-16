保時捷凱燕車隊捐物資 受助家屬親筆給「讚」

2018-12-16 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕車友來自全台各地的保時捷「凱燕」（Cayenne）俱樂部，今一行30輛、總價破億元的保時捷「凱燕」名車，聚集南投地方法院，將車友提供的25萬元物資，捐給社會上鮮少被人關注的犯罪被害人與家屬，受助者則是以留言板寫出心中感謝，其中有家屬畫上大大的「讚」，代表千言萬語，讓車隊成員看了非常感動，承諾將繼續濟助善行，為社會弱勢盡力。

車隊代表蔡妤柔說，車友都是各行各樣的自營商或創業者，平時就有在關心社會弱勢，近3年則是透過犯罪被害人保護協會南投分會的協助，把生活物資捐給需要的被害人與家屬，由於這些家庭因受到犯罪侵害遭逢變故，家中經濟出現問題，為紓解家屬的經濟壓力，才想捐助物資，盡份棉薄之力。

犯保協會南投分會主委吳明賢表示，車隊此次已是第3年捐贈物資，總計捐助金額約百萬元，提供尿布、營養補充品等，讓遭逢犯罪傷害出現殘疾，或親人去世的子女、家屬，能減輕生活上的經濟負擔。

吳明賢也說，今年受助者也將歷年接受車隊的幫助，以留言板方式寫下心中感激，其中還有被害人子女畫下大大的「讚」，不僅車隊車友看了相當感動，也藉此與受助者交流，社會大眾也能由此得知物資獲得有效利用。

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