「海線」沒見過！三井outlet人多到爆 網友：林佳龍讚啦

台中港三井outlet park吸引力爆表，有網友po出今日人潮，入場人潮一波波，連梧棲在地居民都驚訝。（圖擷取自爆廢公社）

2018-12-16 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍12日出席台中港三井outlet park開幕活動，提到「貨出去，人進來，台中發大財」，有網友po出今（16）日現場統計該賣場高達2萬7781人同時入場，在梧棲住了30年的居民直呼「盛況空前」，更有網友提醒這是現任市長林佳龍的政績，「林佳龍讚啦」！

有住在梧棲30年的居民上傳影片到臉書社團「爆廢公社」，畫面中，台中港三井outlet park場館大們光是排隊等待入場的消費者就擠得滿滿，人潮洶湧的模樣讓該居民直呼「盛況空前」，他指出，現場統計的入場人數已達2萬7781人，「海線」從未曾看過如此熱鬧的景象。

許多網友看見影片也感到驚訝，紛紛留言指出「我昨天去也很誇張」、「過年我看9天假一定滿滿的人了」、「人多到爆」、「平日去比較好，滿好逛的」、「我買章魚燒排了一個小時」、「海線難得有比較大的mall」，也有網友認為「這是林佳龍的政績啦」。

林佳龍12日表示，台中港三井outlet park是市港合作成功的範例，也是三井不動產集團在台中第一個重要的投資，試營運兩星期以來每天都有上萬人，證明投資案非常成功。並指出，三井不動產集團在市府協助之下，已取得台中火車站附近台糖生態湖濱園區的大型投資案，而台中捷運藍線在其任內也通過行政院交通部的核定，未來不只台中人，甚至國內外觀光旅客都可在捷運的兩頭觀光購物，並感謝交通部及港務公司跳脫傳統公務機關的觀念及作法，才會那麼有效率。

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