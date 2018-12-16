彰化入冬首起禽流感確診 撲殺近7000隻土雞

2018-12-16 16:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年入冬的寒流還沒有發威，彰化縣驚傳第一起禽流感確診疫情，今天完成撲殺鹿港1處土雞場6958隻土雞！

彰化縣動防所長董孟治表示，這是在本月6日在鹿港土雞場進行上市監測採樣工作，昨天經過家衛所確診，也就是這處土雞場有雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，因此今天由防疫人員進行全場撲殺清場，同時進行消毒工作。

董孟治強調，這是彰化縣在今年入冬以來，第一起首度驗出禽流感的確診案件，由於時序進入禽流感好發季節，呼籲業者必須多加注意飼養家禽的健康情況，並加強飼養管理與自衛防疫工作。

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