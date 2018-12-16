「給憨老兒一個家」 幼安教養院盼募3千萬

2018-12-16 16:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立幼安教養院在地服務25年，共照顧縣內200名發展遲緩兒童、身心障礙者、失能老人，但隨著許多智能障礙者年事漸高，幼安預計明年興建「憨老家園」提供更完善醫療服務，但目前尚缺3000萬元，今舉辦成果發表及感恩餐會，盼能獲得社會各界資助，讓弱勢長輩能有個安穩的家。

幼安教養院的院生們今天展示平常學習成果，除了有親手製做的工藝品、餅乾、點心等，另還有非洲鼓、疊杯、歌舞唱跳等，院生們嶄露難得的自信笑容，穩健台風端出精彩表演，讓台下的苗栗縣長徐耀昌、藝文界大師黃慶嵩、黃太平、劉春梅，及企業社福團體都大聲喝采。

幼安院長林勤妹表示，一年一度的成果發表讓院生有表現的舞台，不僅走入社區互動並建立自信，院方也積極輔導身心障礙院生學習一技之長，或延緩身體機能衰退。

然而，目前許多院生年事漸長，原生家庭的父母也年邁無法照顧，更需要院方提供完善的醫療及照護服務，院方獲善心人士捐贈300坪土地，將於苗栗市興建「憨老家園」，作為收容老、中、青各年齡層弱勢民眾的家，3年來共募得2000萬元，尚缺3000萬元，盼外界能伸出援手，讓老弱有所依歸。

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