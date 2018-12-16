選舉排擠捐款！台中創世尾牙宴僅募到3成經費

2018-12-16 16:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年關近，創世基金會台中分會等預計明年1月27日辦165桌的尾牙，宴寒士及弱勢，但今年受選舉排擠捐款等因素影響，所需165萬元經費，截至目前僅募到3成；南台中家扶中心原訂12月底舉辦寒冬送暖活動，中心主任洪健胤指出，也因募款不足，延後1個月辦理，目前經費還差一半、近百萬元。

創世台中分院院長陳韋龍指出，歲末年終之際，加上遇到之前選舉等因素影響，今年募款情況再遇寒流，預計明年1月27日推出的寒士尾牙宴僅剩1個多月的時間，所需的165萬元卻僅募到3成。

陳韋龍說，發票捐贈數也較去年同期少3到4成，約少40萬張，主因多數發票改電子發票，加上民眾開源有限下，每2個月對發票成了民眾「小確幸」，均讓發票捐贈數下滑。

為協助創世募足寒士宴經費，包括台中一中、女中、二中、文華、忠明、興大附中、惠文及中港等8所學校學生發起愛心義賣活動，500名學生到各包括一中商圈、中友百貨、草悟道等地，向民眾募集發票或義賣募款，號召民眾響應捐愛心。

參與活動的文華高中學生林安情希望行動參與，能幫弱勢過好年；忠明高中高二生吳梓毓也說，去年聽學長姊提及參與經驗，分享雖然在街頭號召一整天均「鐵腿」，但想到能幫助弱勢又覺得很值得，今年也參加活動，希望能盡量回饋社會的力量。

洪健胤則指出，歲末送暖預算200萬元，之前甫辦完跳蚤市場，也是在活動前一週才有足夠物資義賣，加上民眾捐款及物資義賣，總算募到100萬元，但距離200萬元目標還有一大段距離，只能盡力再設法籌募。

至於華山基金會台中站長江月美也指出，年終也會送2200份獨居老人年菜，但今年截至目前也僅募到3成經費，也是受到選舉排擠，因選戰已落幕，盼捐款慢慢回流。

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