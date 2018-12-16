NET送80萬 為屏東兒保家庭添新衣

2018-12-16 16:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國內知名連鎖服飾品牌「NET」負責人黃文貞，長年關懷捐贈服飾提貨券給台灣各地弱勢家庭，今年再送80萬元到屏東，讓屏東兒少保護家庭添新衣迎接新年。

屏東兒保家庭132名孩子，今天在屏東家扶帶領下，前往NET屏東二店選購新衣，店長及員工們不僅提早1小時上班，服務家扶家庭，也樂心協助找尺碼，教導家長如何精打細算，讓家扶孩子手裡、心裡都是滿滿的感恩。

隔代教養家庭的康奶奶，一肩扛起照顧3名孫子的責任，今天祖孫一起挑選衣服難掩興奮之情，讓康奶奶直說，「孩子終於有新衣服可以穿，看到孩子開心，辛苦都不算什麼了！」

家扶兒保社工師李芳儀說，屏東家扶致力兒保工作32年，已幫助3329位受虐兒家庭，她在服務的過程發現，很多兒保家庭父母其實很愛小孩，但卻不知道如何教導小孩，兒保家庭普遍少有機會和家人相處，當親子間長久封閉在家，生活沒有快樂氣氛點綴，就容易產生爭吵與衝突。

今年屏東家扶特別安排餐桌文化活動，並結合NET服飾愛心，帶著兒保家庭親子一起出門吃飯、購物。

李芳儀也表示，年關將近，除了添購新衣行程，讓兒保家庭穿新衣過好年，家扶也持續推動各項活動活絡家庭情感，像是小偉（化名）原本跟家人關係緊張，行為失序本來要被司法安置，但半年來志工到家中陪伴小偉與家人一起用餐，隨著餐桌上菜色豐富、氣氛歡樂後，小偉與阿嬤相處越來越融洽，行為良好穩定，明顯看見餐桌上美好互動帶來的改變。

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