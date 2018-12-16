竹縣之光 泰雅學堂和內灣國小獲藝術教育貢獻獎

2018-12-16 16:12

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣原住民師生近日獲獎連連！泰雅學堂教育協會和內灣國小，榮獲教育部藝術教育貢獻獎的榮耀；泰雅之聲合唱團，摘下文化部全國社會組合唱比賽銅質獎；而只有25名團員的桃山國小，則一舉拿下新竹縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽雙料冠軍。

第5屆藝術教育貢獻獎11日在國立台灣藝術教育館南海劇場舉行頒獎典禮，總計32個優秀團體及個人獲獎，新竹縣橫山鄉內灣國小和泰雅學堂教育協會雙雙獲獎。其中，由內灣國小校長陳智明帶領的教師團隊，長期用心開展孩子們的多元藝術才能，打造學校即漫畫館的夢想平台。

新竹縣泰雅學堂協會則是2008年由一群熱心的泰雅族校長和教師自發性成立的團體，在理事長謝鴻財召集下，老師、家長志工假日義務陪伴孩子學習，提供多元的音樂藝術課程，啟發孩子們的音樂天賦並建立自信心，其所組成的青少年合唱團屢次受邀國內外演出，獲得國際獎項的肯定。

另泰雅學堂協會的泰雅之聲合唱團，由團長陳智明帶領，15、16日赴國立彰化美學生活館參加全國社會組合唱比賽，擔任指揮的桃山國小校長蘇美娟突破自我，在自己指揮的樂曲中獨唱，團隊默契佳，充滿生命力的美聲，榮獲銅質獎的肯定。

另外，桃山國小13日參加新竹縣學生合唱暨師生鄉土歌謠比賽，摘下國小團體組的同聲合唱及原住民語系的雙料冠軍，並取得全國賽的門票。別具意義的是，合唱團指導老師，本身就是五峰鄉桃山村白蘭部落的在地青年—張靜怡（指揮）和許子凡（伴奏），兩名代課老師第一次帶團參賽。

其中，張靜怡曾就讀桃山國小，5年級時因艾利風災全村撤離，後來寄讀、轉學到竹東鎮上的國小，這次抱著感恩的心返鄉代課，落實文化傳承工作。

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