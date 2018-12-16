苗縣大湖馬那邦山楓葉催紅 賞楓兼採果正是時候

2018-12-16 16:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉馬那邦山的楓葉已逐漸催紅，苗栗縣馬那邦觀光休閒農業園區發展協會總幹事王豊巽說，現在賞楓正是時候，明年1月底前都是賞楓紅季節，高山草莓也進入產期，民眾可來一趟登馬那邦山賞楓、採果之旅。

王豊巽表示，馬那邦山標高1406公尺，是大湖鄉第一高峰，它是抗日的古戰場，山上有野生楓樹，每逢秋冬之際，滿山楓紅，登上山頂可俯瞰大安溪，遠眺雪山，每逢11月到隔年的1月楓紅季節，賞楓遊客絡繹不絕。

馬那邦山主要有青楓、楓香等楓樹，青楓的葉片較易轉成鮮紅色，楓香的葉片遇冷則成橙色或褐色，兩者相間相襯，增添美感。

攀登馬那邦山沿途有古戰場紀念碑、石門、天然湖等景點，其中石門到古戰場的步道間，是區內最佳賞楓路段，攀登全程約需4、5小時。

王豊巽說，攀登馬那邦山途中，從楓葉地圖咖啡民宿海拔750公尺開始到山頂，沿線就可看到雲海，隨著四季氣候變化，景致變化萬千。

許姓山友這兩天才前往攀登馬那邦山，他說，沿途的楓葉逐漸轉紅，有些楓紅飄落一地，別有一番景致，而高掛樹上的楓葉，若有寒流來襲，可望「催紅」。

欲前往賞楓遊客可從台3線大湖鄉南湖國小前進入苗55線，看到「百士福」的綠色建築物左轉55-1線進入東興村即可到登山口。

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