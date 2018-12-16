連3天魚群暴斃 梧棲大排驚見「染白」

2018-12-16 15:53

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲大排中華路附近河段水質近年來經常呈現乳白色及黑色，也屢次發生魚群暴斃事件，自前天就出現魚群暴斃，今天清晨又有民眾發現涵管不斷排出乳白色廢水及大量魚群暴斃，魚屍布滿河岸邊且散發陣陣惡臭，清潔隊3天已清出約2千公斤死魚。

梧棲大排是港區主要排水溝渠，流經住戶密集區域，從沙鹿與梧棲交界一路流經梧棲至台中港長達5公里，近年屢屢發生魚群暴斃事件，死魚飄散惡臭異味擾民，為解決梧棲大排水質問題，雖然市府在沙鹿車站停車場旁綠帶建置水質淨化場於今年9月啟用，但似乎未見改善，常有晨運民眾天一亮，就發生魚群翻白肚。

梧棲陳姓民眾表示，從14日清晨有晨運民眾發現梧棲大排水質又呈現乳白色，中華路西側水泥涵管有乳白色廢水不斷排出，直流梧棲大排，並發現大量魚群暴斃，瀰漫著死魚的臭味，嚴重影響環境衛生，民眾質疑是工廠偷排廢水所致。

台中市環保局指出，14日上午接獲通報梧棲大排發現水色呈異常乳白色情事，經現場檢測水質（pH為8.8、溶氧為0.3mg/L、水溫為22.4℃，重金屬及氰化物未檢出），並沿上游擴大巡查三條圳至興益路33巷及興益路口後水色已呈清澈透明，總計長度約700公尺呈乳白色，且於大興橋沿下游零星分布至中華路一段聚積大量魚屍，其分布範圍約300公尺，另檢視魚屍特徵魚眼明顯白濁、魚鰓暗紅且魚嘴微張，初判死因疑為上游不肖廠商排放不明乳白色廢水致魚群死亡並沿下游持續累積，環保局已持續打撈清理。並採集魚屍及乳白色廢水送驗，釐清死魚發生原因，倘查獲污染事證定將依法嚴懲。

市議員楊典忠表示，過去案例研判上游生活污水與溶氧量問題，於是市府過去4年耗資1億2792萬元推動梧棲大排水質改善工程，以淨化大排污水，現在又再度發生魚群死亡案件，市府應該加強追查梧棲大排所有涵管與乳白色廢水來源，不能縱容污染者挑戰政府公權力。

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