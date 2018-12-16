耶誕公公VS冬至湯圓 最溫馨的家扶耶誕義賣音樂會

2018-12-16 15:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕耶誕公公結合冬至湯圓會是什麼場面？斗六維多利亞中小學今天舉辦耶誕義賣捐助家扶音樂會，搭配雲林家扶中心20名耶誕公公帶動買氣，還有薩克斯風音樂饗宴、造型氣球DIY，全場送暖、分享愛。

維多利亞家長會長邱慧鳳、姚明昇及指導老師黃峰文，帶領數十名師生及家長，載來滿滿的義賣商品，陳俊誠小兒科醫師陳俊誠訂購700台斤古坑柳丁義賣，吸引人潮搶購。

維多利亞雙語學校師生、家長委員會、學生會舉辦耶誕送暖分享愛的活動，維多利亞師生、家長委員會、學生會分別打扮成耶誕老人造型在虎尾郵局前義賣，所得全數捐贈雲林家扶弱勢助學。

維多利亞中學部家長會長邱惠鳳等學生家長熱情贊助健康好喝的林記蔬果汁，還有雞肉鬆、可口可樂造型存錢筒、杏仁粉、醬油禮盒、絲瓜布、牙線棒、蜂蜜、蛋捲、大甲麵線、衣架組、黑豆水、西螺米、古坑柳丁、芭樂、牛番茄，新科雲林縣議員黃美蘭贊助朝天宮限量版的郵冊，吸引人潮搶購。

現場還有冬至湯圓分享，讓大伙兒欣賞薩克斯風演奏還有熱騰騰的湯圓品嘗，家扶志工張諍娟帶領花式造型氣球DIY，家住土庫的沈昱霆大力購買造型汽球送給女友林欣儒，用行動支持公益義賣，學生會長黃琨彥感謝大家支持這場很不一樣的音樂義賣饗宴。

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