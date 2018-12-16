揪團兼差捕撈鰻苗 民眾：比上班好賺

2018-12-16 15:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭鰻苗捕撈季從11月1日起登場，隨近日氣溫降低，宜蘭壯圍、五結沿海進入鰻苗捕撈旺季，有公家單位職員下班後揪團「兼差」，下海5小時多賺1日薪水；張姓職員笑說，今年苗況佳，若拚一點，可望提早賺進年終獎金。

每年11月到隔年2月，是宜蘭縣沿海地帶的捕鰻苗季，若當年度鰻苗價高，幸運者3個月內賺進萬把鈔票不成問題，不少捕鰻苗人稱這段期間為「太平洋掏金季」。

今年宜蘭沿海小盤鰻苗商收購價約70至72元，量多、價好，12月以來，吸引不少人前仆後繼到海岸邊「淘金」，從花蓮、台東北上淘金者，則在沿海搭起蒙古包，成冬季宜蘭沿海特有奇景。

因鰻魚苗價高，連上班族都與好友揪團「兼差」，晚上下海五小時賺外快；張姓民眾指出，撈鰻苗就像簽樂透，每晚下海端看當天是否吉星高照。

張男12月中旬每天看海流狀況下水，日前下海一晚約撈得70尾，一尾70元計算，淨賺近5000元，3人均分下來，每人約分得1700元，堪比一日上班薪水；他笑說，他曾在1天內賺近萬元，最豐收1年，3個月就撈近40萬。

鰻苗會隨海流、東北季風靠近沿海，雖然日進斗金，但也須面臨高風險。張男坦言，他捕苗約6、7年，首次下海就被大浪捲走，差點回不來，但收入驚人，他還是願意冒險。

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