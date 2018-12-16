清晨全台有感地震 5小時後花蓮漁民捕獲地震魚

2018-12-16 14:45

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府東南方40公里的台灣東部海域，在今天清晨5時21分，發生芮氏規模5.6有感地震，事隔不到5小時，花蓮有漁民在七星潭外海捕獲1條長約2公尺、重達20公斤的地震魚，讓圍觀民眾嘖嘖稱奇，直呼「好巧！」

捕獲地震魚的藍姓漁民說，地震當時正在外海捕魚，有感受到「轟隆轟隆」的震動聲響，不料約在10點多行經七星潭海域時，就捕捉到這條地震魚，推測牠應該是被震上來的，因地震魚為深海魚，一般較為罕見，目前已有餐廳收購。

李姓資深魚販表示，地震魚又稱為龍宮使者或皇帶魚，生長在深海，一般在漁獲市場上十分罕見，餐廳多採蒸煮即可食用，魚身沒有什麼刺，吃起來口感軟Ｑ，十分美味口，富有膠質，市價1公斤約200元。

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