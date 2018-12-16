竹北頭前溪健走淨岸 親子闖關認識河川生命力

2018-12-16 15:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為響應聯合國世界河川日，經濟部水利署第二河川局今早在新竹縣竹北市在隆恩堰左岸健走淨岸，啟動2018年全國河川日「漾漾竹塹水，清清頭前溪」活動，接著在水圳森林公園佈設60個攤位，親子透過闖關和體驗遊戲，認識台灣河川的生命力。

這場全國河川日活動堪稱歷年最盛大，水利署各單位總動員投入，水利署長賴建信、二河局長呂學修與新竹縣長邱鏡淳、竹北市長何淦銘、新竹地檢署檢察官許大偉等來賓，以合力石臼搗米儀式，並將與麻糬與大家共同分享，象徵「公私協力—河諧共好」！

這次河川日，首度在頭前溪沿岸辦理在歐洲造成風潮的隆恩堰左岸舉辦「PLOGGING」活動，也就是Picking up Litter和Jogging結合，以串聯生態教育，邀請民眾一邊慢跑一邊撿拾垃圾，在親水運動之餘，也協力整理及守護河川環境。

緊接著在水圳森林公園的主場活動，以水與科技、美麗河川及水與文化等60個攤位，展現前瞻治水的大視野。親子區則邀請大手拉小手一起在風箏彩繪美麗河川。現場還請來原民巴達思文化藝術團、好玩的劇團及百聞文化樂舞團，帶來原民、魔術及客家演出。

賴建信特別稱許在桃竹苗地區，新竹縣爭取治水經費和實際執行力，都是名列前芧。竹北市所提的新月沙灣等水環境整體規劃，只要立法院審議通過前瞻基礎建設計畫二期預算，可望讓該景點更加發光發熱。

呂學修說，二河局在頭前溪的整治上，除進行防洪減災的改善，對於流域的環境營造整體規劃，也納入生態、文化、運動及遊憩等多功能，希望讓沿岸民眾感受到更優質的水環境生活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/