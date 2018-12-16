新北未婚聯誼福隆登場 期盼找到真命天子

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市民政局未婚男女聯誼活動，今天最終場在貢寮福容大飯店登場，希望報名參加的單身男女到福隆這個約會勝地面對面，在活動中能找到自己的真命天子、天女，終結孤單；在台灣高鐵服務的鄭先生說，希望能找到他的人生另一半，一同去迎接2019第一道曙光。
民政局戶政科長顏耀明表示，現代男女工作生活兩頭忙，白天上班晚上加班，三不五時還得外派出差，很難有機會認識異性進而交往，因此新北市自102年起，平均每2個月辦理一次未婚聯誼做月老，配對成功率逾33%，並有70對佳偶牽手走入禮堂。
顏耀明說，這次未婚聯誼特別安排在耶誕前夕舉辦，邀請參加男女手作彩繪蝶古巴特，發揮創意將有圖案的餐巾紙、利用刷子及白膠將九孔殼變身聖誕應景的吊飾或鑰匙圈，「藝起來」的過程中發現夥伴細心與耐心的一面，獨一無二的作品也成了互表情意的最好贈禮。
另外，也特別規劃「只想和你一起圈」的遊戲，男女攜手手作愛情棉花糖，五顏六色棉花糖就像愛情一樣繽紛，更讓在場未婚男女看了好想談戀愛。
在高鐵擔任技師的鄭先生表示，去年開始關注聯誼活動，稍早報名備取，以為機會不大沒有排休，想不到被通知遞補卻因輪班錯失大好機會，這次再接再厲報上名，馬上排假，希望可以找到一起去迎接2019曙光的她。
擔任新娘秘書的許小姐表示，自己一直是新娘身邊的配角，心中總是期盼有一天也能成為婚禮中的主角，加上身邊許多閨蜜好友已藉由聯誼成功脫單，就報名參加，希望藉這次未婚聯誼活動，實現夢想。
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新北市民政局未婚男女聯誼活動，今天最終場在貢寮福容大飯店登場，圖為未婚男女一起手做彩繪蝶谷巴特。（記者俞肇福攝）
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新北市民政局未婚男女聯誼活動，今天最終場在貢寮福容大飯店登場，圖為男女手作愛情棉花糖，五顏六色棉花糖就像愛情一樣繽紛，讓人好想吃一口。（記者俞肇福攝）
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