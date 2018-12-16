親栽小米當邀請函 廣原國小辦畫展有創意

2018-12-16 14:22

［記者王秀亭／台東報導］海端鄉廣原國小學生將第二度辦畫展，邀請函別出心裁，把首度栽種收成的小米，與家長耕種的白米依黃金比例真空包裝，再以畫作為底圖印製成邀請函，黏貼在包裝米上，送給家長及來賓。

校長曾淑玉表示，該校學生的畫作富有想像力及創造力，去年首度嘗試辦展，獲得池上日暉國際度假村董事長鄭越才支持，出借渡假村2樓空間給學生展出，獲得良好回響。

學生的繪畫才華獲肯定，今年校方與學生再接再厲，學生對畫展的參與度也更高，曾淑玉說，去年邀請函以每幅畫作製作成厚紙板，方便家長留存，今年學生為自己的畫作上框、大家一起票選主題畫作，就連邀請函的內容物小米，也是學生在課程中栽種收穫。

曾淑玉指出，廣原村多為布農族人，小米是傳統作物，學生家長中，務農者多以種稻為主，因而在邀請函製作上加入生活元素。

今年廣原國小全校師生將展出54幅畫作，「暉常‧布藝樣」Uninag mihumisag原色小布農學生畫展22日上午9時在池上日暉國際度假村開展。

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