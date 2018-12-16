世界宗教博物館「時間•輪迴--唐卡藝術展」 即起至23日展出

2018-12-16 13:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕旅居日本名古屋的青海熱貢唐卡畫師格桑嘉措，進駐永和區世界宗教博物館的生命和平多元空間，舉辦「時間•輪迴--唐卡藝術展」，展出22幅唐卡，並安排開幕講座、唐卡繪製最重要的開眼及金箔工藝示範等，預期將再次掀起一股唐卡藝術旋風，展期自即日起至23日。

策展人、德祺書坊負責人何香君表示，「唐卡」﹙Thang-Ka）是藏語譯音，指方便攜帶收藏的平面卷軸佛像，是藏民族傳統獨特的繪畫形式，題材多樣，兼具信仰、教育、生活的實用價值，在藏族文化與繪畫史上佔有重要地位，「熱貢唐卡藝術」2006年被列入世界非物質遺產後，普遍為人所知，近年更跨越宗教與國界的藩籬，愛好者與收藏者遍布全球各地。

出生於唐卡畫師世家的格桑嘉措，從小耳濡目染，繼承熱貢唐卡的傳統，融入現代工筆繪畫的技術，2010年在研究西藏文化藝術重鎮的「諾布林卡」獲得唐卡比賽第一名殊榮；後與尼泊爾畫師朋措，合作完成「薩迦派傳承祖師皈依境」唐卡，作品由薩迦法王收藏。

何香君說，從格桑嘉措的唐卡，可以感受到他的自由浪漫，線條行雲流水，沉靜中有股靈動之美，筆觸莊嚴傳神而細緻，這樣一人一筆一畫背後所投入的時間、心力和堅持，通常一年僅能繪製數幅，其殊勝與珍貴性，自不在話下，曾在日本及台灣舉辦過個展，即日起在世界宗教博物館的生命和平多元空間，再次舉辦唐卡藝術展。

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