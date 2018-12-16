三和磁磚熱心公益 發表健康調濕磚盈餘將濟助弱勢

2018-12-16 13:27

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕三和磁磚、福和窯業長年熱心公益，第二代陳雪霞擔任集團協理，3年來擔任三峽義刑顧問團長，公司今天在台北國際建材家具大展中發表新產品—「節能調濕磚」，有助於控制環境濕度，提供良好居住環境，集團更發心，會將新產品盈餘提供濟助義刑及弱勢所需，善盡企業社會責任。

三和磁磚、福和窯業從事磁磚業數十年，行銷海內外，近來公司研發全新的節能濕度調節磚，今起在台北建材展中曝光。

集團協理陳雪霞表示，濕度對人體至為重要，若能控制好室內溼度，對住戶的呼吸道、皮膚、眼睛、筋骨等都有很好防護，而在物品防護方面，節能調濕磚則有除臭、防壁癌、防霉、保護3C、皮件等功能，得以營造有助長壽的良好居住條件，如保持室溫20度C、40%濕度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/