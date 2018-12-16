年關將至 台南郵局邀長者搓湯圓、跳健康操

2018-12-16 13:17

〔記者萬于甄／台南報導〕年關將至，台南郵局為關懷社區長者，今到玉井區沙田活動中心陪長輩吃湯圓、跳健康操，吸引社區約有50多位阿公阿嬤熱情響應；台南郵局表示，迄今已走訪社區關懷6361人，預計今年要關懷7000位長者，下週也將會前往白河外角社區關懷長者。

台南郵局為落實長照服務經營的目標，今年首度舉辦郵局關懷社區長者活動列車，邀請社區長輩在年終歲末吃團圓、手舞足蹈迎健康，由台南郵局郵務科長梁麗妍帶領阿公阿嬤活絡筋骨，藉由運動延緩身體老化，隨後開始搓湯圓。

關懷社區長者活動列車今上午來到玉井沙田活動中心，許多社區阿公阿嬤聽聞要親自搓湯圓，都相當興奮，大家也紛紛聊起當年親朋好友一同團聚搓湯圓的記憶，不一會兒一盤又一盤的湯圓下鍋，近午阿公阿嬤則坐圓圓一起品嘗自製的湯圓及麵羹美食，場面相當溫馨。

台南郵局副局長吳信陵表示，台南郵局關懷社區長者，就如同自家的長輩一樣，除了住家訪視、致贈禮品之外，也會至當地里活動中心舉辦各類活動，今年已前往北區長榮社區、玉井沙田社區、安平及龍崎等地，關懷社區長者活動列車22日則預計前往白河外角社區。

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