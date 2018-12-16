竹市心理健康工作 衛福部考評特優

2018-12-16 12:54

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推動心理健康工作有成，榮獲衛生福利部整合型心理健康工作計畫實地考評第三組特優，市長林智堅肯定同仁投入心理衛生工作，勉勵持續擔任市民心理諮詢的最佳後盾，「沒有最好，只有更好」，為打造更健康的幸福城市努力。

2005年世界衛生組織對外正式宣告「沒有心理健康，就不算健康」，積極推動全民健康，應同時注重心理健康。新竹市政府近年來心理健康照護政策著重於「初段預防」，關注各種心理議題，積極宣導壓力調適方法以及如何尋求資源。

衛生局代理局長楊清媚表示，新竹市是一座幸福城市，有著三高一低獨特的DNA，所得高、出生率高及教育水準高以及全國平均年齡最低，市長林智堅重視市民健康及心理衛生工作，衛生局心理健康工作計畫心理健康、災難心理衛生、自殺防治、精神疾病防治與照護、成癮防治、特殊族群處遇工作等六大項目，針對不同對象，提供情緒支持、連結心理輔導資源及衛教。

楊清媚說，除了職場壓力，家庭與婚姻問題已成為新竹地區居民較大的心理困擾來源，兼顧職場與家庭生活平衡帶來的壓力、婚姻關係的衝突化解、親子之間的溝通不良等等，都是心理健康的危險因子，衛生局透過心理議題課程講座及活動，提供相關心理衛生網絡資源，幫助有需要的市民提升心理健康。

衛生局表示，為響應世界衛生組織（WHO）每年10月10日為世界心理健康日，衛生局每年9至10月心理健康月針對不同族群，分齡分眾，規劃心理健康系列活動，活動資訊於竹市社區心理衛生中心公布，邀請民眾一同參與。

衛生局表示，人與人之間的互動與關懷，是最有能量的抗憂鬱秘方，簡單的關心及問候，都會讓人在低落的時候感覺到溫暖，擁抱正能量。如有任何問題可電洽1999或專線03-5355276，將有專人提供諮詢服務。

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