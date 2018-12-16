正常伯一輩子沒投過國民黨！ 卻與侯友宜變好朋友

2018-12-16 12:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市準市長侯友宜今天走訪選前認識的好朋友，石碇的麥芽膏達人「正常伯」王正常和王宏健父子，侯友宜稱讚竹柏苑的麥芽糖是「他吃過全世界最好吃的麥芽糖」，也是他選舉期間心靈上最大的慰藉，吃完都會心情愉悅，在地民眾透露，「正常伯」父子挺綠，原本「一輩子沒投過國民黨！」卻因為選前侯友宜拜會，雙方才變成朋友。

侯友宜今天兌現與「正常伯」的選前約定，以當選人的身分再度拜訪王正常，王家都別準備一桌侯友宜喜歡吃的好料，均是以麥芽膏入味調製的豬腳、烤鴨和炒米粉，侯友宜也小露身手學做「麥芽糖炒米粉」，侯也送上初訪時與正常伯「牽絲」吃麥芽糖津津有味的照片，逗趣畫面讓現場笑成一片。

王家製作麥芽膏10年，堅持用自然原料，而且是用木柴古法燒製，喜歡做菜的王宏健，更嚐試將麥芽膏加入烹飪，店裡的招牌豬腳，經過麥芽膏和自製黑豆醬酒的燉煮，不僅顏色更加鮮艷，口味也多一層甘甜，令人忍不住一塊接一塊。

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