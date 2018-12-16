地震前一天各地驚見「地震雲」 氣象局：巧合

2018-12-16 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨5點21分發生芮氏規模5.6的有感地震，震央位於花蓮，且全台有感，有網友在「爆廢公社公開版」上發文，貼出15日台灣不少地區天空中都出現「地震雲」，難道真的神預測了嗎？

綜合媒體報導，一名網友今天早上貼出昨日台灣不少地區，包括新莊、永和、松山機場、蘆洲、士林官邸、桃園等地，天空出現一整片「地震雲」的貼文，引起網友一番討論，指「地震雲」挺準的。

貼文寫道「昨天聽說各地出現很多地震雲，不知道這說法有沒有正確，但是剛剛真的有地震了」，網友紛紛回應「準」、「鬧事的雲朵」、「昨天下午看到的就等著驗證，真的發生」。

據《ETtoay新聞雲》報導，中央氣象局地震中心對此回應，表示「地震雲」應為巧合，在大地震前確實有電場、磁場的變動反應，但目前都還沒有科學根據能證明「地震雲」能預測地震發生。

另外，中央氣象局地震中心主任陳國昌也表示，未來1週內恐有規模4以上餘震發生，次數不多且該區域本來地震就頻繁，民眾不用過於擔心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/