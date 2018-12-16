教育不缺理想、缺勇氣與願意 林茂成獲創新教育學人獎

2018-12-16 11:30

［記者洪美秀／新竹報導］第2屆GHF教育創新學人獎日前公佈及頒獎，其中新竹市光武國中校長林茂成是8名獲獎者唯一校長人物，林茂成在光武國中推動法拉第課程12年，不僅成為竹市優質教學典範，更因透過環島單車課程的分享與教學，讓學生在騎單車中展現自信，接下來林茂成將帶著法拉第的創新教育故事到歐美國家分享，期許透過國際交流，展現台灣教育軟實力。

教育創新學人獎是由溫世仁文教基金會主辦，今年的評審主席是前教育部長吳思華，評審除來自台灣，更有日本委員參與，獲獎者都是在教育界不斷創新、深耕的工作者，目的是希望獲獎的教育學人把成功的創新教育經驗帶到國外分享，並帶回其它國家成功的教育方法。

林茂成說，一件事如果做3年叫創意，做5年叫堅持，如果超過10年那叫做「命」，是天命！他認為教育不缺道理，缺的是願意跟勇氣，12年來，他帶領一群傻老師堅持法拉第單車環島課程，讓他看到台灣學生的潛力，更悟出教育創新的初衷。

林茂成說，他在校內除推動法拉第單車環島課程，更重視學生的生活生命體驗，就像生命教育課程，他在校內辦農耕課程，由農夫帶著水牛到學校，讓學生牽水牛並與水牛一起上課，讓學生跟生命連結，這就是教育的創新。

林茂成說，接下來一年，他會與老師到美國分享教育創新課程，也會到法國尼斯做交流，希望帶回國外教育成功的經驗，讓台灣學生與世界接軌，有勇氣能力面對未來「教育5.0」的景況，透過跨域學習，學生不再只是「專業導向」，而能跨域整合，發揮團隊合作能力。

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