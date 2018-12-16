農藥中毒2次 鄭鴻權堅持有機種植獲達人表揚

2018-12-16 11:07

〔記者王涵平／台南報導〕前南縣議員鄭鴻權在家中務農時曾中毒兩次，投入有機種植10餘年，火龍果等農產品深受歡迎，今年榮獲百業達人獎及傑出專業貢獻獎。

鄭鴻權目前擔任台南柳營太康有機農場專區產銷合作社理事主席，是出身東山區高原里農家子弟，跟著父親務農，在山區種植荔枝、龍眼、椪柑、柳丁，早年噴灑農藥時中毒兩次，之後參與地方政治，曾任縣議員、農會理事長、鄉公所秘書，2006年接觸有機農業，決定全心投入，2012年開始種植有機火龍果，不斷學習提升火龍果的品質及產量。

鄭鴻權創設富益康有機農場，他表示，有機農業栽植的挑戰性很高、很辛苦，但可以提供健康安全的蔬果，因此火龍果品質在市場獲得好評，主要行銷國內。

鄭鴻權說，篩選品種是一項重要的工作，早期台灣多數為越南引進白肉品種，又從中南美洲引進紅肉品種，多年來經由台灣農民自行雜交改良以及試驗所進行研發改良，目前台灣紅肉品種有10多種，以大紅品系最為突出，產量高且成熟時又不易裂果，目前市場上佔有率約有6成，選擇種植大紅品系約2.5公頃。而火龍果種植方式有單柱、單軌、雙軌，以雙軌單向交叉種植，可以提高產量且方便管理控制果實大小。

此外，品質控制、疏果疏花、維持穩定生長等也很重要。他說，不斷累積經驗，吸取新的觀念及技術，希望優質的有機火龍果可以在台灣、在世界發光發亮。

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