名醫繁殖金龍魚助弱勢兒就學 捐2萬就送魚

2018-12-16 11:04

［記者王秀亭／台東報導］台東知名皮膚科醫師陳東佑在水族箱自行繁殖過背金龍魚有成，深知弱勢家庭學童透過教育與學習，才有機會翻轉現況，正值台東家扶中心籌募助學金，一口氣捐出20尾過背金龍魚，只要捐贈2萬元以上者就送1尾，陳東佑說，興趣能與助人結合是件好事。

本身是台東鄉下小孩出身的陳東佑，從小就愛養魚，尤其是龍魚，10年前水族館老闆一句「養龍魚不稀奇，能繁殖才厲害」，讓陳東佑著手配對，終於繁殖成功，陳東佑說，與原產地人工孵化最大的不同點，自行繁殖的每尾小魚全是「口孵」後自然吐出，且口孵時間長，子代有較好的繁殖與免疫力，因而這批小魚應是挑戰繁殖的夢幻逸品。

陳東佑說，養殖的龍魚已繁殖超過二代，過程中受限場地，小魚雖為混養，卻有助日後配對，過程中難免有打鬥、破鰭、掉鱗等缺點，經一段時間調理即可恢復，因感於台東小孩到外地求學困難，決定捐魚助學。

20尾過背金龍魚，有5尾養在黑缸中，15尾為白缸飼養，台東家扶中心近期會在粉絲團分享魚隻照片，台東家扶中心主任陳乘斌表示，盼有興趣飼養的民眾共同想應，20尾魚在送出前都會由陳東佑醫師持續照料，直到民眾捐款後在協助魚隻配送事宜。

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