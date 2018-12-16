二重港仁安宮五朝建醮 龍鳳大型創作吸睛

2018-12-16 10:47

〔記者王涵平／台南報導〕北門區二重港仁安宮五朝建醮盛典，旅外鄉親紛返鄉，廟前普度供桌上超大創作「祥龍瑞氣，威鳳祥麟」吸睛。

財團法人二重港仁安宮2018戊戌年啟建禳浲禳熒金籙謝恩慶成祈安五朝建醮盛典，今日科儀進行「祀宴大典」及「普度植福大拜拜」，廟方聘請藝術家許自貴創作「祥龍瑞氣，威鳳祥麟」。

「祥龍瑞氣」材質為玻璃纖維，保麗龍身上的金鱗是巧可力金幣與扁魚乾；「威鳳祥麟」主體也是玻璃纖維，身上用金箔漆與綠銅漆彩繪。

二重港仁安宮建醮有一座全台獨一無二的「祈福龍門大道」，龍象徵尊貴、吉祥、幸運、成功，祈福龍門設計理念來自仁安宮後方日月乾坤池有七顆龍珠，7顆龍珠由二重港侯氏宗親包含董事長在內共7位男性均屬龍，為龍之子，7位年齡均相差12歲，相差年齡相加總共剛好為一甲子，仁安宮以此概念發想誕生由7座聯結而成的祈福龍門大道。

有信眾表示，踏進祈福龍門時抬頭仰望尊貴之龍，會發現不管站在哪個角度，尊龍之眼均活靈活現的注視著你，象徵幸運吉祥跟隨，穿越祈福龍門大道祈求吉祥如意。

「祥龍瑞氣，威鳳祥麟」，「龍」是有著21世紀摩登色彩的台灣龍，「鳳」是西周時期的青銅器的古體鳳紋的實體化創作，由許自貴創作發想，身長都是88台呎，象徵參與普度的人都可以一路發發發，也是全台首創的壯舉，現場也有文創市集街與小吃街。

普渡植福大拜拜包括11隻豬，白米5000包、普度金紙30萬元、普度桌4500餘桌，邀請「十鼓擊樂團」等團體進行文藝表演。

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