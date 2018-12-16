下午起入冬首波大陸冷氣團來襲！ 最低溫13度預估落在北市

2018-12-16 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕今早氣溫雖偏涼，但天氣仍算穩定，下午起，將面臨入冬首波大陸冷氣團南下，越晚會越有涼意，民眾要有心理準備，天氣將降溫、需嚴加保暖。

氣象達人彭啟明指出，今天午後大陸冷氣團的冷空氣勢力會逐漸靠近台灣上空，中、北部下半天起至晚間可能會出現零星短暫陣雨的情況，入夜後全台各地都將有感降溫的情形。

吳德榮「三立準氣象·老大洩天機」更表示，由於明晚「強輻射冷卻」作用，氣溫會再度驟降，這波冷氣團的最低溫預估將出現在週二（18日）清晨，台北市的溫度更恐只有約13度左右，週三（19日）天氣將好轉些，但氣溫仍處偏低狀況，不能掉以輕心。

據中央氣象局資料顯示，今在臺東已觀測到浪高2.4米的長浪，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區也易有長浪的情況發生，民眾須小心注意自身安全。

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