12/16 各報重點新聞一覽

2018-12-16 06:28

自由時報

救國團389員工 優退超好康// 18趴沒歸零 替代率破百

總資產達56.1億元的救國團，經行政院黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結其資產後，據透露，救國團最近向黨產會提報389名退休員工的超優退方案，這389人比照公務員享有18%優惠存款利息，18%雖然逐年緩降，但不僅未歸零，部分退休員工的所得替代率還超過100%，導致明年救國團光是18%利息補貼等退休給付，1年就需支付約1.18億元。

詳見救國團389員工 優退超好康// 18趴沒歸零 替代率破百。

中國反扣押兩公民// 加總理批中：不可接受

就在中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕廣受國際矚目之際，加拿大總理杜魯道14日發表強硬言論，指中國反扣押2名加國公民之舉「不可接受」；美國與加拿大外交及國防首長14日也在共同會談中重申，將公平對待孟案的司法程序，不會泛政治化，同時也呼籲中國儘快釋放被扣押的2名加國公民。

詳見中國反扣押兩公民// 加總理批中：不可接受。

替兒作保遭查封 盲嬤的房子保住了

86歲半盲阿嬤陳郭彩鳳，14年前替么兒作保買車，么兒繳了四期即因罹癌臥病，無力償還24萬餘元欠款，阿嬤以為車子被拖走就沒事了，未料今年間跟兒子同住的13坪房子突遭法院查封，清苦度日的她夜夜難眠；所幸經法律扶助基金會基隆分會律師蔡家豪協助，找出「逾越請求權時效」勝訴關鍵，讓阿嬤保住了房子，欠款也大幅減低；阿嬤昨天說：「好多不認識的人都很關心我，對他們只有感謝再感謝。」

詳見替兒作保遭查封 盲嬤的房子保住了。

蘋果日報

可惡 無照屁孩撞殺暖男 飆速破百 2死2傷

嘉義市一名機車行師傅、愛狗暖男謝秉宏，昨凌晨下班騎機車回家途中，遇上一名在市區以破百車速開車狂飆的無照少年，慘遭逆向撞上爆頭、四肢變形慘死，少年同車少女也被強大撞擊力拋飛車外身亡，釀2死2傷悲劇；謝男父母親接獲噩耗趕到現場看到兒子慘狀，母親泣喊：「我可憐的兒子啊！」哀悽聲令人鼻酸；謝父也流淚說：「我的心有如刀割！」

堵豬瘟 中國肉品2天抓8件 桃機馬祖都有闖關「100萬罰不怕」

千萬別再從中國帶肉製品回來！《動物傳染病防治條例》新法前天上路後，從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉入境，祭出5萬元至100萬元罰鍰，前天有8件違規被裁罰，但仍有民眾不信邪，昨天又查獲8件違規攜帶肉品入境，其中3件豬肉製品更來自中國疫區；農委會代理主委陳吉仲昨說，若裁罰基準無法有效降低件數，將再適度提高罰鍰。

聯合報

逾萬家搶食、收入劇減…夾娃娃機又一波倒店潮

24小時營業的夾娃娃機店全台林立，中央銀行甚至增編預算，鑄造10元硬幣應付市場需要；多數縣市機台與店家持續增加，但新北、桃園最近都出現歇業潮，業者認為不是玩家變少，而是開太多、供過於求，預估年底到明年初，還會有一波倒店潮。

鼓勵內部揭弊 保護吹哨者工作權

各方關注的「揭弊者保護法」，法務部廉政署完成將公部門、私人企業合併訂專法草案，內容重點包括保護揭弊者工作權、鼓勵內部人檢舉，官員指出，專法可望有嚇阻作用，鼓勵內部熟知詳情者舉發，並提出一刀斃命的證據，若為公益目的揭弊，可免除洩密等責任，草案預計本週報行政院審查。

中國時報

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－包道格直言 美挺民進黨 不智

美在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格指出，中美因彼此有錯誤判斷而走向衝突，新一代官員正主導對北京更強硬政策。在趨向對抗下，台灣應保持低調，領導人要有婉拒美國要求對抗北京的能力和意願。他說，美國在剛舉行的台灣大選讓包括他在內的很多人感覺支持民進黨，這樣並不明智（unwise）。

老美當靠山 蔡政府錯誤迷思

1978年12月16日，美國總統卡特宣布，翌年元旦起與中華民國斷交，並與大陸建交。40年後，川普政府頒布《台旅法》，眾院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）近日甚至呼籲，「值此時刻，應承認台灣是一個國家，並擁抱這事實。」然證諸歷史，前外長歐鴻鍊說，如果蔡政府認為美國可以做靠山，將是嚴重錯誤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/