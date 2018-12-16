中國非洲豬瘟有多嚴重？他曝20年前台灣口蹄疫讓你知

2018-12-16 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情延燒，台灣國內全力防堵，防疫工作已提升到國安層級，提醒民眾共同防堵豬瘟。對此，律師林智群表示，中國已經有3分之2省分淪陷，他並透露20年前台灣爆發口蹄疫疫情的慘況，強調非洲豬瘟是近日台灣最嚴重的議題。

「非洲豬瘟話題雖然不是很可以搶版面的話題，不過其實這個是最近台灣最嚴重的議題，比小英跟柯P見面重要多了！」林智群以此為題在臉書表示，20年前台灣發生口蹄疫，死亡與撲殺的豬隻403萬7093頭，經濟損失1700億（沒感覺？921大地震的經濟損失是3600億），起因只是幾個豬農把中國豬隻偷渡來台，想要轉日本銷售，幾個人想多賺幾個錢，全台灣賠了1700億！」

他說，口蹄疫發生前，台灣是豬肉出口國，全台年屠宰1431萬頭豬，產值達886億元，

其中四成到了日本，當時台灣是日本最大豬肉進口國，每兩隻進口豬就有一隻從台灣來。「口蹄疫發生後，台灣變成口蹄疫區，到現在已經21年了，還沒被除名！豬肉出口？誰要口蹄疫區的豬肉阿？」、「台灣豬肉從此跟出口絕緣，一年少賺300至400億元！」

「我那時候已經退伍，可是我讀研究所晚入伍的朋友可就糟了」林智群還透露，當時朋友每天起床開始殺豬，殺了之後搬運、掩埋、清理，搞得他有陣子心情非常低落，心理後遺症一堆。

他也感嘆，台灣人只要做到一件事情，就是別把外地豬肉帶進台灣、別網購肉品，但看似很簡單其實很難，全台2300萬人裡總是有豬頭的，希望不要有那麼一天！

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