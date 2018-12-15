愛環境的「不塑之客」 南榮國中無塑園遊會1300師生響應

2018-12-15 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉南榮國中今天的校慶園遊會響應「無塑」，校方經過4個月的宣導，食物的餐具別出心裁，全校1300多名師生都帶著不鏽鋼碗或是環保杯、筷，還有食物的碗盤就直接用粽葉，非常環保。

南榮國中董事會受到公民團體綠色和平的「無塑園遊會」理念號召，今年園遊會挑戰「不塑之客」獲得空前成功。

「粽葉包鳳梨酥也太稀奇了！」南榮國中學生平常就接受許多環境教育，今天把環保意識化為實際，還從學校擴展到家長、社區甚至大眾，但鳳梨酥、茶葉蛋等等，竟然用粽葉當器皿，充滿濃濃「復古味」的設計是讓學生看傻了眼。

學生小婕說，學校在學期初撥放如海龜鼻孔卡塑膠吸管，抹香鯨肚子都是塑膠垃圾的影片讓人看了於心不忍，更加堅定大家挑戰「不塑之客」意志，她自己攜帶可重複用的餐具，也請爸媽來參加園遊會時也要帶，挑戰成功讓人振奮。

「沒有大型黑色垃圾袋的園遊會真的很不一樣！」校長張顥騰說，這次園遊會沒有以往的大批塑膠袋，1300人全部響應，減塑的份量非常可觀，將就這次的經驗，帶入未來的園遊會，讓環境教育從小紮根，把減塑理念帶回家中融入生活成為習慣。

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