生意反變更好！網友揪團挺「郭家肉粽」 隊伍排到馬路上

2018-12-15 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區當地有名的「郭家肉粽」，日前因老闆接下韓國瑜粉絲200顆的訂單後，又對記者表示其實自己是挺陳其邁，引來韓粉撻伐，甚至還有人揚言說要拒買。不過有網友今晚目睹郭家肉粽現場排隊的狀況，結果發現客人絡繹不絕，生意似乎比先前還要好。

網友今晚在臉書社團「爆廢公社」上發文，只見他所錄下的影片中，郭家肉粽排隊的人潮眾多，客人已經從店內排到馬路上，最後1位排隊者已經站在相隔3間店的距離之外，生意相當好。不過這也讓該名網友感到好奇，「被韓粉負評洗版的郭家肉粽，怎麼突然湧進這麼多人消費」？

對此許多網友紛紛留言，「這家生意一直都很好啊」、「好吃就是好吃」、「挺老闆，用行動抵制惡言」、「韓粉不吃是他們沒口福」、「這人潮...我以為有免費粽可以拿了」、「最近的高雄好像變成了嘉年華會」。而也有身為韓粉的網友跳出來表示，「美食不該扯上政治，一定會去光顧」、「韓總有交代啊，不可以口出惡言。」

郭家肉粽的老闆在受到韓粉的辱罵後，昨也在臉書上表示，只因為說了挺民進黨陳其邁就被攻擊，這真是非常莫名其妙，但依然感謝很多媒體朋友和許多不認識的人，仍願意到店裡給他捧場鼓勵，希望一切能盡快回歸日常。

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