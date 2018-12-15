吳寶春上海店起薪47K 網友怒批：欺負台灣人

2018-12-15 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕「中國台灣麵包師」吳寶春的麵包店高雄店經理日前表示，他自己當初起薪也只有26K，今日有網友發現吳寶春麵包店在中國刊登的徵才資訊，上海店的店長與副店長起薪為1至1.4萬人民幣（約新台幣4.7萬至6.3萬元），引來台灣網友的批評。

有網友在PTT上轉貼吳寶春麵包店在中國求職網站刊登的徵才資訊，上海店店長、副店長的起薪為1至1.4萬人民幣（約新台幣4.7萬至6.3萬元），要求「大學專科學歷以上；具有2-3年零售或餐飲連鎖管理經驗；英語基礎良好」。

對比自稱起薪26K的高雄店經理施政喬，施政喬表示他到吳寶春麵包店工作之前已經有19年的經驗，但到吳寶春麵包店還是全部歸零，讓不少台灣網友表示，「台灣店的經理聽到會落淚吧」。

有網友狠酸吳寶春就是「欺負台灣人」，還有網友分析，雖然上海物價略高於台灣，但薪水差距應該還是不會到26K與47K這麼多，讓網友大罵吳寶春「欺負中國台灣人，舔中國上海人」。

但也有網友緩頰，吳寶春對於上海的分店只有提供名字與入股，薪資應該不是吳寶春決定的。且吳寶春在台灣的分店員工雖然起薪26K至28K，但升到組長的月薪為43到58K，主管級的月薪則為70K以上，麵包店的平均薪資約為33K，而中國上海店開出的徵才資訊中，麵包製作員與學徒的起薪為4500至9000人民幣（約新台幣2萬至4萬元），甚至比台灣略低一些。

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