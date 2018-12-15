最潮展覽！潮流藝術展 全球30頂尖大師作品都來了

2018-12-15 22:33

〔記者楊心慧／台北報導〕「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」今天在台北文華東方酒店登場，展覽集結全球30位頂尖潮流藝術大師、超過200件的作品，策展人、同時也是潮流藝術家的KEA TSAI說，這次展出作品總價值高達5億元，光是運送作品的費用就高達1000萬，是亞洲首次大型潮流展，盼藉此在亞洲推廣潮流藝術，也能夠為台北帶來觀光效益。

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」集結全球30位頂尖潮流藝術大師、超過200件雕塑、畫作，包括英國知名街頭藝術家D*Face、洛杉磯街頭潮流藝術家Cleon Peterson、《變形金剛》主筆Pat Lee等大咖潮流藝術家。

台北市長柯文哲今天下午也到場看展，他致詞說，台灣走出去、世界走進來、讓世界看見台灣，這場展覽是很好例子，當國際知名作品來台時，不必去宣傳，就會有很多外國人跑來看。

KEA TSAI說，潮流藝術在很多國家發酵，但在亞洲並未真正被推廣，自己也是藝術家，過去追隨其他國際藝術家的創作，彼此成為朋友，這次邀請他們來台為潮流做推廣，他們很樂意全力相挺；這次展覽耗資近1億元，光是運費就近1000萬元，展出作品總價值高達五億元，從規劃到現在花了1年多的時間。

KEA TSAI說，這些國際知名潮流藝術家的作品到台灣展覽，對整個潮流藝術、街頭文化帶來正面力量，亞洲從來沒有一個地方將世界潮流藝術大師的作品匯聚在一起，這些藝術家本人就是媒體，當他們匯集在台北，每個人打卡，散布出去的宣傳效果很可觀。

KEA TSAI也說，希望未來和市府合作，邀請國際藝術家每人負責一棟建築或牆面塗鴉，讓台北市成為潮流都市，變成台北市的一種特色。

台北國際潮流藝術展在文華東方酒店展至明年2月18日，需購票入場，分別有單人票500元、雙人票1000元、VIP票2000元，依購買的票券分別有不同的潮流贈品，入場當日購買商品憑票享95折優惠。

柯文哲對某些作品感到好奇。（記者楊心慧攝）

柯文哲今天下午來參觀展覽並致詞。（記者楊心慧攝）

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」在台北東方文華登場。（記者楊心慧攝）

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